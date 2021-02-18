5 علامات تؤكد إنه «بيتسلى بيكي».. خبيرة علاقات أسرية تحذر البنات من الشباب الطائش

كشفت رنا شعبان استشاري العلاقات الأسرية، علامات تؤكد أن الطرف الآخر في علاقة الارتباط والخطوبة غير جاد وهدفه التسلية فقط.





وقالت شعبان، في حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، إن الشخص الذي يتحدث كثيرا عن سلبيات العلاقة إنسان غير جاد وبالمعني العامي "بيتلكك".





وأضافت استشاري العلاقات الأسرية، أنه الشخص غير الجاد تكون التجارب السابقة غير جادة، مضيفة أنه الشخص الذي يهرب من مقابلة والدك في موضوع الخطوبة يجب الحذر منه.





وتابعت شعبان، أنه :"بيكون أيضا لا يريد التعرف على أهل البنت المرتبط بها، ويؤذي مشاعرها عن عمد، وينتقدها أمام الناس، وخليها نوع من أنواع السخرية مع أصدقائه".



