ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

5 علامات تؤكد إنه «بيتسلى بيكي».. خبيرة علاقات أسرية تحذر البنات من الشباب الطائش

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:37 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشفت رنا شعبان استشاري العلاقات الأسرية، علامات تؤكد أن الطرف الآخر في علاقة الارتباط والخطوبة غير جاد وهدفه التسلية فقط.

وقالت شعبان، في حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، إن الشخص الذي يتحدث كثيرا عن سلبيات العلاقة إنسان غير جاد وبالمعني العامي "بيتلكك".

وأضافت استشاري العلاقات الأسرية، أنه الشخص غير الجاد تكون التجارب السابقة غير جادة، مضيفة أنه الشخص الذي يهرب من مقابلة والدك في موضوع الخطوبة يجب الحذر منه.

وتابعت شعبان، أنه :"بيكون أيضا لا يريد التعرف على أهل البنت المرتبط بها، ويؤذي مشاعرها عن عمد، وينتقدها أمام الناس، وخليها نوع من أنواع السخرية مع أصدقائه".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هدير سمير: ٢٠٢٠ كان عاما جميلا لهذا السبب

مالهاش كتالوج.. تعرف على سر نجاح العلاقة الزوجية

مثلث نجاح فترة الخطوبة.. استشاري علاقات تطلب من المقبلين على الزواج افتعال المشاكل

فترة الخطوبة 6 شهور ولا سنة أفضل؟.. تعرف على آراء غريبة للفتيات

احمرار في العين ونزيف متكرر في الأنف.. علامات أساسية تشير لوقوع نجلك في الإدمان

الفرق بين الراجل والمرأة في مشهد الأنانية لـ عدم الإنجاب.. استشاري تجيب

ترشيحاتنا

الأرصاد توجه رسالة مهمة لمواطني القاهرة والوجه البحري

بيعرف يقرا ويكتب.. نقابة الموسيقيين ترد على عدم حصول الشرنوبي على مؤهل عالٍ

السودان يحذر إثيوبيا من ملء وتشغيل سد النهضة

بعد الأمطار والثلوج.. الأرصاد تكشف موعد ذروة موجة الصقيع وارتفاع درجات الحرارة

حفظ التحقيقات.. القصة الكاملة لإلغاء التحفظ على أموال حسن حمدي

إجراء عاجل من التربية والتعليم بسبب الأحوال الجوية في سوريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت جلد .. زوجة ماجد المصري تتألق في أحدث إطلالة.. شاهد

عشان يدفيك.. طريقة عمل حمص الشام بخطوات سهلة

رانيا فريد شوقي ضيفة المهرجان .. ختام فعاليات مسرح الهواة بقرار وزير الشباب والرياضة بمضاعفة قيمة جوائزه .. شاهد