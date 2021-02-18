سحر سليم: الأشعة المقطعية يمكنها أن توضح أسباب وفاة مومياء فرعونية.. فيديو

قالت الدكتورة سحر سليم أستاذ الأشعة بكلية الطب جامعة القاهرة، إن الأشعة المقطعية يمكنها ان توضح لنا أسباب وفاة مومياء فرعونية وهو ما تم منذ اكتشاف الأشعة إذ تم تجريبها على مومياء مصرية لطفل وقطة.





وأضافت سحر سليم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة " المذاع على القناة "الأولى المصرية" ، أن الأشعة المقطعية يمكنها أن تظهر لنا ما بداخل المومياء وهي ملفوفة بالكامل لافتة إلى أن بداية عمل الأشعة على الآثار كان مع بداية ظهورها .



