سحر سليم: الأشعة المقطعية يمكنها أن توضح أسباب وفاة مومياء فرعونية.. فيديو

قالت الدكتورة سحر سليم أستاذ الأشعة بكلية الطب جامعة القاهرة، إن الأشعة المقطعية يمكنها ان توضح لنا أسباب وفاة مومياء فرعونية وهو ما تم منذ اكتشاف الأشعة إذ تم تجريبها على مومياء مصرية لطفل وقطة.
وأضافت سحر سليم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة " المذاع على القناة "الأولى المصرية"، أن الأشعة المقطعية يمكنها أن تظهر لنا ما بداخل المومياء وهي ملفوفة بالكامل لافتة إلى أن بداية عمل الأشعة على الآثار كان مع بداية ظهورها.
وأوضحت سحر سليم: "من خلال الاشعة المقطعية استطعنا معرفة أسرار كثيرة عن المومياوات وعن حياتهم وكيفية موتهم والأمراض التي أصابتهم" مشيرة إلى أن الاشعة المقطعية أثبتت مقتل الملك سقنن رع تاعا الثاني متأثرا بإصابات حربية.