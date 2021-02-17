عوض تاج الدين: التأمين الصحي الشامل مستقبل الرعاية الصحية في مصر.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إننا كنا نسعى لتنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل فى مصر؛ لانها مستقبل الرعاية الصحية.





وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر أن الخريطة المرضية والوقائية اصبحت كبيرة وتوسعت ودخل مجال الطب أمراض كثيرة لم تكن معروفة ودخل تشخيص وعلاج متطور.





وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، أنه مع حجم الأبحاث الطبية ، وما هو جديد فى علم الطب؛ أصبحت هناك كل يوم معلومات جديدة.



