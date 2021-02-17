ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين نتنياهو وبايدن

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:07 م
نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن
Advertisements
شريف سيد
كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تفاصيل المكالمة الهاتفية الذي جمعته بالرئيس الأمريكي جو بايدن. 

وقال حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي على تويتر: "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا المساء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، واتسم الحديث بالدفء والود، واستمر لمدة ساعة". 

وأضاف: "أشار الزعيمان إلى علاقتهما الشخصية الطويلة، وقالا إنهما سيعملان معًا لمواصلة تعزيز التحالف الراسخ بين إسرائيل والولايات المتحدة". 

وتابع: "ناقش الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو التقدم المستقبلي لاتفاقات السلام، والتهديد الإيراني والتحديات الإقليمية، واتفقا على مواصلة الحوار". 

وأشار الحساب: "أشاد الرئيس الأمريكي بايدن برئيس الوزراء نتنياهو لقيادته في مكافحة فيروس كورونا. تبادل الاثنان الأفكار حول سبل التعامل مع الوباء".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد اتفاق التطبيع.. شركة طيران إسرائيلية تدرس تسيير رحلات مباشرة إلى المغرب

تزامنًا مع القصف الإسرائيلي على سوريا.. نتنياهو يهاتف بوتين

نتنياهو يخاطب ود روسيا لمنع خطر إيران

رئيس الموساد يلتقي بايدن ليحدد شروط إصلاح الاتفاق النووي الإيراني

روسيا تعلق على إمكانية عقد اتفاق نووي جديد مع إيران

بعد أسبوع من تنصيبه.. بايدن اتصل بزعماء العالم وتجاهل نتنياهو

ترشيحاتنا

لتسميم مياه الشرب.. طوارئ في إسرائيل استعدادا لهجوم إيراني

حادث مروع .. انقلاب شاحنة على الطريق السريع

غدا.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة حول استكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

زعيم أكبر عصابة للتسول بالقاهرة يهتك عرض طفل لإجباره على العمل معه.. تفاصيل

موعد انكسار موجة الصقيع.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى 12

عبد العزيز موسى يرد على تجاوزات مدرب المقاولون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان يدفيك.. طريقة عمل حمص الشام بخطوات سهلة

رانيا فريد شوقي ضيفة المهرجان .. ختام فعاليات مسرح الهواة بقرار وزير الشباب والرياضة بمضاعفة قيمة جوائزه .. شاهد

لـ صحة أسرتك.. احذري تخزين هذه الأطعمة لفترات طويلة