بالموف الرقيق.. شاهد نور في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة اللبنانية نور صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تظهر نور في الصورة، مسيطر عليها اللون الموف الرقيق، مرتدية بلوزة وحجاب علي شعرها باللون الموف، مع استخدامها للوك ميك اب خفيف وجميل، يبرز ملامح وجهها الفاتنة.

وعلقت نور علي الصورة كاتبة: "اكسر حدودك وتجاوز نفسك".

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها، كالآتي:

ما اجملك – قمر – جميلة – فاتنة

وكشفت الفنانة اللبنانية نور عن أبرز ردود الفعل التى تلقتها على مسلسلها جمال الحريم والصعوبات التى واجهتها.

وقالت نور إنها تلقت ردود فعل قوية جدا، موضحة أن هناك عددا من الجمهور مازال خائفا من مشاهدة العمل، وأضافت أن من تحدث عن المسلسل أعجب بالتصوير والإخراج، ووجهت حديثها للمشاهدين، قائلة:" كملوا الـ 45 حلقة فيه حاجات كتير حلوة ومفاجآت".

ولفتت "نور" إلى أن ساعات التصوير كانت طويلة، إلى جانب أن التصوير كان في ظل كورونا وهذا أمر صعب، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.