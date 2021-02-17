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رياضة

عبد العزيز موسى يرد على تجاوزات مدرب المقاولون

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:38 م
علاء عبد الغني مدرب
علاء عبد الغني مدرب المقاولون العرب
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حسام الحارتي
أصدر عبد العزيز موسي لاعب المقاولون السابق وأسوان الحالي بيانا للرد على تجاوزات علاء عبد الغني المدرب العام لنادي المقاولون العرب خلال اللقاء الأخير الذي جمع بين الفريقين ببطولة الدوري المصري.

وجاء نص البيان كالتالي :-

اولا بتاسف للاعيبة المقاولون وكابتن رامي عادل وكابتن عبدالرحمن عيسي وابو العلا والجهاز الطبي والاداري وكابتن عماد النحاس فقط..،
بقالي  ١١ او ١٢ سنه بالعب في الدوري لعبت في اكتر من ٦ انديه عمري معملت مشكلة مع نادي او مدرب او لاعب  وعمرى محد سمع اني عملت مشكلة ولا انا اصلا من اللعيبة بتاعت المشاكل وعمري منزلت حاجة عن مدرب او لعيب او حاجة بس النهاردة.

وتابع:"من اول الشوط التاني مبدأ بسمع شتمتي بودني من مدرب في المدرجات وسكت رحت ضغط جامد علي لعيب في نص الملعب راح كابتن علاء عبدالغني شتمني بامي وقالي يا غلاوي سمتعها ومتكلمتش .

وأضاف: في كورة في اخر الماتش جت في بطني جامد ومش قادر وعمال اتوجع راح شتمني تاني بامى وقال يا غلاوي اطلع برا الصراحة مقدرتش مردش رحت شتموا انا كمان معرفش مقدرتش امسك نفسي لو كان شتمني  انا عادي لكن لما شتمني بامي مقدرتش اسكت ،،. 
هو اصلا المدرب دا بيشتم اللعيبة وبيعمل معاها مشاكل علي طول بس انت حقك تظلمني تمشيني تعاملني وحش وانا معاك في النادي لكن انت في نادي وتعمل كدة لا مش هسكتلك ،،

وأتم :" ممكن كنت مشدود شوية وكنت بلعب جامد النهاردة بس غصب محدش شاف ولا عارف  ايه الحصل معايا من ظلم وانهم يجوا عليا سنه كاملة والشهرين الفاتوا بعد نهاية الموسم الماضي بعد ما مشيت شفت شهرين صعبين جدا عمري ما مريت بيهم قبل كدة بسببهم وهبقي احكي كل حاجة بعدين.

واختتم حديثه :" بس في النهايه ربنا اسمو العدل مش بيضيع تعب ومجهود انسان.، وبنصح اي حد لو اتظلمت في مكان اصبر واحتسب وربنا موجود لو انت نسيت او الظالمك نسي ربنا مش بينسي ابدا وحقك هيجليك.

لو فضلت اشكر واحمد ربنا بقيت عمري مش هوفي كرموا عليا..

الحمد لله دائما وابدا😍

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