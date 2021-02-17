وجه إعلامي مميز .. دينا يحيى تشارك في حملة ترويجية كبرى لدعم السياحة

شاركت الإعلامية دينا يحيي فى إحدى أبرز الحملات الترويجية، كوجه إعلامى مميز لواحد من أكبر سلاسل الفنادق الكبرى الشهيرة بالقاهرة.

وشاركت دينا يحيي فى تلك الحملة إيمانًا منها بأهمية الترويج للسياحة فى مصر وخصوصا فى التوقيت الحالى وأيضا لأن سلسلة الفنادق الكبرى التى تعاونت معها هي واحدة من أشهر وأكبر الفنادق التى تحمل إستراتيجيات ناجحة للتسويق والترويج لبرامجها.



