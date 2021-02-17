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لا يرضي المنتفعين والأطباء.. تاج الدين: 58% من السكان يطبق عليهم التأمين الصحي القديم

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:27 م
لدكتور محمد عوض تاج
لدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن التأمين الصحى بدأ فى مصر عام 1964 بمحافظة الإسكندرية بأعداد قليلة ثم زادت بناءً على قرارات من الرئاسة أو قرارات وزارية.

وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن 58% من السكان يطبق عليهم التأمين الصحي القديم، وهذا لا يرضى المنتفعين ولا الأطباء.

وتابع  مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الكوادر الطبية يكونون سعداء بمجال عملهم في بيئة طبية جيدة ومستكملة بالمعدات والخدمات كى يستطيعوا تقديم الأفضل للمريض من المعلومات والخدمة.

وأشار إلى أنه بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والحروب التى خاضتها مصر؛ أدى ذلك إلى عدم تطوير حقيقى لنظام التأمين الصحي القديم لكن على الرغم من ذلك النظام القديم أدى خدمات كثيرة لملايين من المصريين.

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