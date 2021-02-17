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أخبار العالم

دولة عربية ترجئ التطعيم ضد كورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:25 م
التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا
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محمود نوفل
أفادت صحيفة الراي الكويتية، نقلا عن مسؤولة في وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، قولها، إنه "تم إرجاء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في البلاد، إلى الشهر المقبل، وسط تأخر وصول الجرعات".

ومن جهته، قال وزير الصحة، فوزي مهدي، لإذاعة خاصة: إن "تونس لن تتلقى اللقاحات حتى يتبنى البرلمان قانونا تتحمل الدولة بموجبه المسؤولية عن المضاعفات المحتملة التي قد يواجهها متلقو اللقاح".

وتابع : هذه هي الشروط التي تتطلبها المختبرات لتوصيل اللقاحات. 

فيما أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الأربعاء تسجيل 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. 

وبينت الصحة التونسية في بيان لها اليوم ان إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 225116 حالة. 

وأوضحت الصحة التونسية في بيانها تم تسجيل 34 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 7651 وفاة. 
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