ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو.. تطورات الحالة الصحية لـ عمرو أديب.. ورسالة هامة من الأرصاد للمواطنين

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:05 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
Advertisements
هاني حسين
تناولت برامج التوك شو، أمس الأربعاء، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:


قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك موجة من الطقس السيئ في كل أنحاء الجمهورية منذ أمس.


قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هيئة الأرصاد توقعت هطول أمطار في معظم أنحاء الجمهورية، ولكن هطول وتساقط الثلوج على سانت كاترين كان غير متوقع، معلقا "سانت كاترين كانت بيضاء اليوم نتيجة تساقط الثلوج".


هنأ الإعلامى تامر أمين، زميله الإعلامى عمرو أديب، بنجاته من الحادث المؤسف الذى تعرض له فى ساعة متأخرة مساء الثلاثاء. 


قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الحركة المرورية في الإسكندرية لم تتعطل دقيقة واحدة، على الرغم من غزارة الأمطار .


قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ،  إنهم تعرضوا لأمطار غزيرة تصل لثلجية وخاصة المناطق الشمالية التى تطل على البحر المتوسط  وحتى وسط المحافظة ونشأ عنها سقوط لعدة أعمدة كهربائية وأشجار لكن دون حدوث إصابات .


كشف أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية، عن سبب تخوف الدولة من الوضع الوبائي لفيروس كورونا في شهر أبريل، قائلا: "إحنا خايفين من حاجات كتير أوي في شهر 4".


قال  عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن  القرى الأكثر فقرا في مصر  هي الأعلى في معدلات الخصوبة والأعلى في التسرب من التعليم والأمية.


قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية،  إنه لا أحد يستطيع أن يمنع قضاء الله، ويجب الأخذ بالاسباب من ضمن الإيمان بالله عز وجل، مؤكدا أنه كان هناك تنظيم للنسل في عهد رسول الله.


بكت الفنانة رجاء حسين، أثناء حديثها عن ابنها الشهيد كريم، قائلة "دى قتلتنى، ووفاته ساعدت على القوة بتاعتى"، متابعة أن السبب فى قوتها هو تحملها الكثير من الأشياء من أجل ابنها.


قال اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، إن المحافظة تعرضت منذ الثلاثاء، وحتى الآن، لموجة أمطار غزيرة، وصلت لحد الثلوج، وتم التعامل والاستعداد بغرف عمليات لكافة الأحياء للتغلب على الطقس السيئ.


قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإعلامي عمرو أديب تريند وقيمة وأحد أهم الإعلاميين في الوطن العربي والشرق الأوسط، وما تعرض له أمر طبيعي قد يحدث لأي شخص.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بداية تساقط الثلوج على سانت كاترين.. والسكان يحتفلون في الشوارع.. صور

أخبار التوك شو| الصحة تحذر من أمر خطير وتوجه نصيحة لأولياء الأمور.. وتفاصيل حالة عمرو أديب الصحية بعد تعرضه لحادث مروع

حدث ليلاً | حادث مروع لـ عمرو أديب.. رحيل شيخ المالكية في مصر.. إصابة منى الحسيني بـ كورونا.. موجة الطقس السييء تجتاح العالم

وسط فرحة كبيرة من الأهالي.. الثلوج تتساقط في سانت كاترين

السحلب المشروب الرسمي.. أحمد موسى: رجال المرور متواجدون في الشارع رغم برودة الجو

إغلاق ميناء البرلس 48 ساعة.. محافظ كفر الشيخ: تعرضنا لأمطار ثلجية في هذه المناطق

ترشيحاتنا

المتحدة للخدمات الإعلامية تعتذر عن خطأ أون تايم سبورتس بشأن مباراة الإسماعيلي والزمالك

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين نتنياهو وبايدن

قرار عاجل من أمير الكويت بشأن مجلس الأمة

أول رد من صاحبة فيديو التورتة ..شاهد

الخروج من المنازل يكون للضرورة.. التنمية المحلية توجه رسالة للمواطنين

لـ صحة أسرتك.. احذري تخزين هذه الأطعمة لفترات طويلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان يدفيك.. طريقة عمل حمص الشام بخطوات سهلة

رانيا فريد شوقي ضيفة المهرجان .. ختام فعاليات مسرح الهواة بقرار وزير الشباب والرياضة بمضاعفة قيمة جوائزه .. شاهد

لـ صحة أسرتك.. احذري تخزين هذه الأطعمة لفترات طويلة