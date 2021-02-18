أخبار التوك شو.. تطورات الحالة الصحية لـ عمرو أديب.. ورسالة هامة من الأرصاد للمواطنين

تناولت برامج التوك شو، أمس الأربعاء، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:









قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك موجة من الطقس السيئ في كل أنحاء الجمهورية منذ أمس.









قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هيئة الأرصاد توقعت هطول أمطار في معظم أنحاء الجمهورية، ولكن هطول وتساقط الثلوج على سانت كاترين كان غير متوقع، معلقا "سانت كاترين كانت بيضاء اليوم نتيجة تساقط الثلوج".









هنأ الإعلامى تامر أمين، زميله الإعلامى عمرو أديب، بنجاته من الحادث المؤسف الذى تعرض له فى ساعة متأخرة مساء الثلاثاء.









قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الحركة المرورية في الإسكندرية لم تتعطل دقيقة واحدة، على الرغم من غزارة الأمطار .









قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إنهم تعرضوا لأمطار غزيرة تصل لثلجية وخاصة المناطق الشمالية التى تطل على البحر المتوسط وحتى وسط المحافظة ونشأ عنها سقوط لعدة أعمدة كهربائية وأشجار لكن دون حدوث إصابات .









كشف أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية، عن سبب تخوف الدولة من الوضع الوبائي لفيروس كورونا في شهر أبريل، قائلا: "إحنا خايفين من حاجات كتير أوي في شهر 4".









قال عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن القرى الأكثر فقرا في مصر هي الأعلى في معدلات الخصوبة والأعلى في التسرب من التعليم والأمية.









قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه لا أحد يستطيع أن يمنع قضاء الله، ويجب الأخذ بالاسباب من ضمن الإيمان بالله عز وجل، مؤكدا أنه كان هناك تنظيم للنسل في عهد رسول الله.









بكت الفنانة رجاء حسين، أثناء حديثها عن ابنها الشهيد كريم، قائلة "دى قتلتنى، ووفاته ساعدت على القوة بتاعتى"، متابعة أن السبب فى قوتها هو تحملها الكثير من الأشياء من أجل ابنها.









قال اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، إن المحافظة تعرضت منذ الثلاثاء، وحتى الآن، لموجة أمطار غزيرة، وصلت لحد الثلوج، وتم التعامل والاستعداد بغرف عمليات لكافة الأحياء للتغلب على الطقس السيئ.









قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإعلامي عمرو أديب تريند وقيمة وأحد أهم الإعلاميين في الوطن العربي والشرق الأوسط، وما تعرض له أمر طبيعي قد يحدث لأي شخص.



