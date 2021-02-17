لتسميم مياه الشرب.. طوارئ في إسرائيل استعدادا لهجوم إيراني

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، أن وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، أمر برفع حالة الطوارئ في وزارته تحسبًا لهجوم إلكتروني إيراني لتسميم مياه الشرب.









وأفادت الصحيفة بأن وزارة الطاقة والمياه الإسرائيلية استعدت لهجوم إلكتروني واسع من المتوقع أن تشنه إيران، وستحاول خلاله تسميم مياه الشرب، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال وصلتها معلومات بأن أنظمة المياه في إسرائيل غير محمية بالصورة المطلوبة ضد أي هجوم إيراني إلكتروني محتمل.









وأشارت الصحيفة أن وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي عقد اجتماعًا طارئًا مع المسؤولين عن أنظمة المياه والطاقة ومسؤولين عن الاستعدادات لهجمات إلكترونية بكل الأنظمة، واتضح خلاله بأن أنظمة مياه الشرب في إسرائيل غير محمية بصورة كافية من هجمات إلكترونية.









وبحسب الصحيفة، فإن دولة الاحتلال لا تزال عرضة لهجوم جديد وأن الإيرانيين يلاحقونها خصوصا في مجال البنية التحتية، لافتة إلى أن الحديث يدور عن فشل يمكن أن يضر بأمن الدولة، ولو اندلعت أي حرب إلكترونية فإن مسؤولية ذلك سيتحملها رؤساء هذه الأنظمة.









يذكر أن أنظمة مياه في ولاية فلوريدا الامريكية تعرضت الأسبوع الماضي إلى هجوم سيبراني، كان يستهدف تسميم مياه الشرب.