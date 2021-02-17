علاء النهري: الدلتا ستغرق بعد 100 سنة بسبب تغيرات المناخ

أكد الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن مصر تتعرض لموجة الطقس السيئ في هذا التوقيت من كل عام إلا أنه هذه المرة جاء بشكل أقوى وأشد بسبب التغييرات المناخية، موضحًا أن الدول الصناعية الكبرى هي السبب في التغييرات المناخية والطقس السيئ.





وأضاف "النهري"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن 2020 هو أكثر الأعوام حرارة، وأن القطبي الشمالي والجنوب زاد زوبانه بمعدل وصل للضعف، موضحًا أن منسوب نهر النيل في منطقة الدلتا يقل عن 50 سنتيمتر، وهذا من الممكن أن يعرضها للغرق.





وأوضح أن الأراضي المحيطة بالنيل تتآكل بشكل قوي من قبل فروع النيل، وبعد 100 عام ستغرق الدلتا، موضحًا أن الدولة قدمت مجهودا للحفاظ على اليابسة من التآكل، مؤكدًا أن وضع الحوائط البحرية ستحمينا من انجراف النيل تجاه اليابس، ولابد من وجود حوائط لحماية الدلتا، متابعًا: "التغييرات المناخية ستجعلنا نفقد كيلو مترات من اليابس.. وممكن نصيف في طنطا".