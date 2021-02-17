ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مي عمر تتألق فى إطلالة بالأسود على انستجرام.. شاهد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:28 م
صدى البلد
Advertisements
يارا عمرو

نشرت الفنانة مي عمر صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت مي عمر باطلالة باللون الأسود، مرتدية بليزر أسود، يعلوه حزام باللونين الذهبي والأسود، تاركة شعرها الطويل منسدلًا علي أكتافها.

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر ميك أب رقيق بالألوان الترابية، وبضع الخواتم الفضية في معصمها الأيمن، مع ساعة باللون الأسود في معصمها الأيسر، وقرطًا طويلًا باللون الفضي.

 

وعلقت مي عمر علي الصور، كاتبة: "انتظروني في حوار شيق مع مني الشاذلي".

 

تحل الفنانة مي عمر ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، للحديث عن كواليس واسرار مسلسل لؤلؤ، وتصاحبها الفنانة هدير عبد الناصر.


مسلسل لؤلؤ  تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.

 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

احتفالا بالعام الجديد.. نرمين الفقي: "ربنا يجعلها سنة كلها نجاح وستر وصحة وراحة بال"

لغه العيون أقوى من الكلام.. نجلاء بدر مع أحمد زاهر من كواليس مسلسل لؤلؤ.. شاهد

أقوى الحلقات.. مي عمر تشوق جمهورها لحلقة اليوم من لؤلؤ

وبعدين.. نجلاء بدر تشارك جمهورها صورة من كواليس مسلسل "لؤلؤ"

بـ جيبة قصيرة .. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

إطلالة جذابة لـ مي عمر من كواليس مسلسل "لؤلؤ"..شاهد

ترشيحاتنا

قرار عاجل من أمير الكويت بشأن مجلس الأمة

نصار: حسم المدير الفني للبنك الأهلي غدا.. ونفاضل بين 3 أسماء

عوض تاج الدين: التأمين الصحي الشامل مستقبل الرعاية الصحية في مصر.. فيديو

حفظ التحقيقات.. القصة الكاملة لإلغاء التحفظ على أموال حسن حمدي

دعم نقدى مشروط.. تفاصيل وموعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة

لتنفيذ مشروع تطوير الريف.. الحكومة تزف بشرى للمقاولين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان يدفيك.. طريقة عمل حمص الشام بخطوات سهلة

رانيا فريد شوقي ضيفة المهرجان .. ختام فعاليات مسرح الهواة بقرار وزير الشباب والرياضة بمضاعفة قيمة جوائزه .. شاهد

لـ صحة أسرتك.. احذري تخزين هذه الأطعمة لفترات طويلة