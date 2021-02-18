محافظ الشرقية: غرفة العمليات لم تستقبل أي شكاوى بشأن الأمطار.. فيديو

قال اللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إن الأمطار في المحافظة متوسطة في بعض المراكز، واتخذنا أقصى درجات الاستعداد في جميع المراكز لمواجهة هذه الأحوال الجوية .
وأضاف محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي، إن غرفة العمليات في المحافظة لم تستقبل حتى الآن أى شكاوى بشأن الامطار، بالاضافة الي اننا نتعامل مع تجمعات المياه اولا بأول، والآن الطرق معظمها جيدة، ولا يوجد عليها تجمعات للمياه .
واوضح ممدوح غراب ، انني وجهت رؤساء المدن بالتحرك داخل القري غدا؛ لمتابعة الحالة بها، خاصة وان القري اغلب شوارعها طينية، وتسبب مشاكل حال سقوط الأمطار.