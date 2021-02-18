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محافظ الشرقية: غرفة العمليات لم تستقبل أي شكاوى بشأن الأمطار.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:56 ص
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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إبراهيم القادري
قال اللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إن الأمطار في المحافظة متوسطة في بعض المراكز، واتخذنا أقصى درجات الاستعداد في جميع المراكز لمواجهة هذه الأحوال الجوية .

وأضاف محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي، إن غرفة العمليات في المحافظة لم تستقبل حتى الآن أى شكاوى بشأن الامطار، بالاضافة الي اننا نتعامل مع تجمعات المياه اولا بأول، والآن الطرق معظمها جيدة، ولا يوجد عليها تجمعات للمياه .

واوضح ممدوح غراب ، انني وجهت رؤساء المدن بالتحرك داخل القري غدا؛ لمتابعة الحالة بها، خاصة وان القري اغلب شوارعها طينية، وتسبب مشاكل حال سقوط الأمطار.
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