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مرأة

بجمبسوت جلد .. زوجة ماجد المصري تتألق في أحدث إطلالة.. شاهد

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:44 ص
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
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هاجر هانئ
حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.


وتألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جمبسوت شورت بأكمام طويلة واتسم التصميم بأنه مصنوع من الجلد الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة، و نسقت معه حزام عريض حول الوسط مما كشف عن رشاقتها.

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وانتعلت زوجة ماجد المصري بوت طويل للغاية يصل أعلى الركبة باللون الأسود بكعب عالي، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون ايضا، كما تزينت ببعض المجوهرات الخلابة و الأنيقة التي منحتها مظهرا جذابا.

و من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها الأسود الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الآحمر.

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