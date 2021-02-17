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توك شو

تركيبة غريبة ومعقدة.. زوج الفنانة بشرى: بحبها وأنا عندي 13 سنة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:48 م
بشرى وزوجها
بشرى وزوجها
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عادل نصار
كشف سالم هيكل، زوج الفنانة بشرى، عن حقيقة ما يتردد بأنه أكبر سنًا من زوجته بـ 6 سنوات على الأقل، مؤكدا أن هذا الأمر عارٍ تماما عن الصحة.

وأضاف زوج الفنانة بشرى، في حواره مع الفنانة منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، مساء اليوم الأربعاء، أن ما يتردد بأني أكبر من بشرى بـ 6 سنوات أمر غير صحيح، مضيفا أنني أحب بشرى منذ ما يقرب من ربع قرن أي 25 عاما.

وتابع زوج الفنانة بشرى "عندما كنت في عمر 13 سنة، وهي ليست أكبر مني بـ6 سنين كما يقولون، وكنت أحبها منذ هذه السن، لأنها تركيبة غريبة ومعقدة".

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