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محافظات

فريق السلامة والصحة المهنية يتفقد مصنع اميسال في الفيوم

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:59 م
السلامة والصحة المهنية
السلامة والصحة المهنية بوزارة الصحة تتفقد مصنع اميسال
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نبيل أبو السعود
قام فريق وزارة الصحة للسلامة والصحة المهنية برعاية الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتوجيهات الدكتور عماد الدين حسن مدير عام الطب الوقائي بالفيوم وتحت إشراف وحضور الدكتورة كلير بقطر مديرة الإدارة الصحية بابشواى، بزيارة للشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم اميسال .


حيث تم مقابلة المدير التنفيذى والعضو المنتدب للشركة ومسئول السلامة والصحة المهنية وتم الاطلاع علي سجل ترخيص المصنع والسجل البيئي للمصنع وعلي سجل لجنة السلامة والصحة المهنية ومن ثم عمل جولة تفقدية داخل المصنع لمراجعه اشتراطات السلامة والصحة المهنية .


وخلال الزيارة تفقد الوفد عيادة المصنع والاطلاع علي سجلات الاصابات والسجل اليومي للمترددين من العمال وعلي الاجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19.

وفى ختام الزيارة أوصى الوفد بضرورة تنفيذ التوصيات والمقترحات التي سجلها خلال الجولة ،علي أن يتم العودة مرة اخري لمتابعة تنفيذ التوصيات ومتابعتها على أرض الواقع.


أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم علي تكثيف الحملات على محلات بيع المبيدات والمخصبات بجميع مراكز المحافظة والمتابعة المستمرة لفرض الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.

وذلك بالتعاون بين شرطة المسطحات والبيئة بقيادة العميد ياسر ابراهيم مدير إدارة شرطة المسطحات وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين والجهات الرقابة  على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج  المبيدات الزراعية  للتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات غير مصرح بها  من قبل وزارة الزراعة  والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

وذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المحافظة للتأكد من المنتج المطروح.

فيما قامت إدارة المكافحة بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية وبمشاركة المهندس فكري سلطان رئيس قسم الرقابه على المبيدات والمخصبات بللمرور الدورى على محلات المبيدات والمخصبات بناحية اطسا ومركز الفيوم.

وأسفرت الحملة عن عمل 5 محاضر لمحلات بدون ترخيص وأيضا تراخيص منتهية واتجار في اسمدة مدعمة وغير مصرح بتداولها وكذلك التحفظ على عدد 2  طن سماد مدعم.
فريق السلامة والصحة المهنية يتفقد مصنع اميسال في الفيوم
فريق السلامة والصحة المهنية يتفقد مصنع اميسال في الفيوم
فريق السلامة والصحة المهنية يتفقد مصنع اميسال في الفيوم
فريق السلامة والصحة المهنية يتفقد مصنع اميسال في الفيوم
فريق السلامة والصحة المهنية يتفقد مصنع اميسال في الفيوم
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