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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18 - 2 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:01 ص
توقعات الأبراج الخميس
توقعات الأبراج الخميس
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هاجر هانئ
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 18-2-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.


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برج الحمل
عاطفيا: فينوس تدعم علاقتك بمن تحب وفي الأفق لقاءات عاطفية موفقة، فقط اعتن بأقوالك.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني واليوم عليك أن تضاعف تركيزك أثناء إنجاز أعمالك ولا تغامر.

برج الثور
مهنيا وماليا: القمر في برجك يساعدك على تحديد أهدافك ويدفعك للاجتهاد، وتتحسن الأجواء.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، الوضع الفلكي داعم ويمدك بأفكار ممتازة وتبدو فاتنا وجذابا.

برج الجوزاء
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم لمراجعة نفسك وعلاقاتك وقد تضع النقاط فوق الحروف.
مهنيا: تجذبك المغامرة وتخيفك في نفس الوقت، وعليك أن تتمهل ولا تعلن عن خططك.

برج السرطان
عاطفيا: القمر داعم ويعدك بالحظ إذا كنت متعاونا ومرنا مع الأحباب.
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المشروعات يدفعك اليوم لدراسة مشروع أو عمل يهمك وقد تلتقي بمن يساعدك.

برج الأسد
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتكيف مع المستجدات من حولك ولا تتذمر.
عاطفيا واجتماعيا: هناك من يريد زعزعة مبادئك وعليك أن تحافظ على استقلاليتك.

برج العذراء
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يساعدك أن تزن الأمر بعقلانية كي تتوصل للحل الأمثل.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. تساعدك اليوم يقظتك الذهنية على إصلاح علاقاتك

برج الميزان
عاطفيا: فينوس بمنزل الحب يساعدك على القيام اليوم بالدور المناسب في مختلف المواقف.
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثامن يساعدك أن تهتم بتنظيم نفقاتك وأفكارك وتخطط جيدا للمستقبل.

برج العقرب
عاطفيا: فينوس في وضع معاكس، حاول أن تهتم بمعرفة ما ينتظره منك الطرف الآخر.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك وستحصل على الأفضل إذا صبرت.

برج القوس
مهنيا وماليا: القمر بمنزل العمل يساعدك على إصلاح أمورك وتعيد تحديد أولوياتك وتضع الأساس لبداية نشاط جديد.
عاطفيا وعائليا: فينوس في منزل العلاقات تمنحك استعدادا لبذل جهود مضاعفة من أجل الحفاظ على علاقاتك.

برج الجدي
عاطفيا: القمر في منزل الحب.. في الأفق لقاءات ناجحة وتقترب ممن تحب ببساطة.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يمنحك أفكارا رائعة وقد يعدك ذلك بانفراجة مهنية أو مالية

برج الدلو
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تجنب التحديات واعتمد اليوم على سعة صدرك.
مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بأن تتمالك أعصابك كي تدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.

الحوت
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثالث يمدك بالحكمة التي تساعدك على تلخيص المواقف وتتخذ قرارات مناسبة.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم أنت أكثر انفتاحا وتأثيرا في الجنس الآخر وتبدي استعدادا للجدال بهدوء وتبث روح الحماس من حولك.
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