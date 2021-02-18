حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18 - 2 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 18-2-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
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برج الحمل
عاطفيا: فينوس تدعم علاقتك بمن تحب وفي الأفق لقاءات عاطفية موفقة، فقط اعتن بأقوالك.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني واليوم عليك أن تضاعف تركيزك أثناء إنجاز أعمالك ولا تغامر.
برج الثور
مهنيا وماليا: القمر في برجك يساعدك على تحديد أهدافك ويدفعك للاجتهاد، وتتحسن الأجواء.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، الوضع الفلكي داعم ويمدك بأفكار ممتازة وتبدو فاتنا وجذابا.
برج الجوزاء
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم لمراجعة نفسك وعلاقاتك وقد تضع النقاط فوق الحروف.
مهنيا: تجذبك المغامرة وتخيفك في نفس الوقت، وعليك أن تتمهل ولا تعلن عن خططك.
برج السرطان
عاطفيا: القمر داعم ويعدك بالحظ إذا كنت متعاونا ومرنا مع الأحباب.
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المشروعات يدفعك اليوم لدراسة مشروع أو عمل يهمك وقد تلتقي بمن يساعدك.
برج الأسد
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتكيف مع المستجدات من حولك ولا تتذمر.
عاطفيا واجتماعيا: هناك من يريد زعزعة مبادئك وعليك أن تحافظ على استقلاليتك.
برج العذراء
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يساعدك أن تزن الأمر بعقلانية كي تتوصل للحل الأمثل.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. تساعدك اليوم يقظتك الذهنية على إصلاح علاقاتك
برج الميزان
عاطفيا: فينوس بمنزل الحب يساعدك على القيام اليوم بالدور المناسب في مختلف المواقف.
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثامن يساعدك أن تهتم بتنظيم نفقاتك وأفكارك وتخطط جيدا للمستقبل.
برج العقرب
عاطفيا: فينوس في وضع معاكس، حاول أن تهتم بمعرفة ما ينتظره منك الطرف الآخر.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك وستحصل على الأفضل إذا صبرت.
برج القوس
مهنيا وماليا: القمر بمنزل العمل يساعدك على إصلاح أمورك وتعيد تحديد أولوياتك وتضع الأساس لبداية نشاط جديد.
عاطفيا وعائليا: فينوس في منزل العلاقات تمنحك استعدادا لبذل جهود مضاعفة من أجل الحفاظ على علاقاتك.
برج الجدي
عاطفيا: القمر في منزل الحب.. في الأفق لقاءات ناجحة وتقترب ممن تحب ببساطة.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يمنحك أفكارا رائعة وقد يعدك ذلك بانفراجة مهنية أو مالية
برج الدلو
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تجنب التحديات واعتمد اليوم على سعة صدرك.
مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بأن تتمالك أعصابك كي تدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.
الحوت
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثالث يمدك بالحكمة التي تساعدك على تلخيص المواقف وتتخذ قرارات مناسبة.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم أنت أكثر انفتاحا وتأثيرا في الجنس الآخر وتبدي استعدادا للجدال بهدوء وتبث روح الحماس من حولك.