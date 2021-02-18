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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:02 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام:"إذا كنت مولودا في يوم 18 فبراير، فإن ذلك يعني أن لديك إصرارا وحماسا وروح شجاعة. لديك أيضا استعداد للتضحية وفي قلبك متسع كبير للعاطفة.

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وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن "مولود يوم 18 فبراير أيضا انتبه لأنك تميل للغضب سريعا.

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 18 فبراير،قائلة:"عام ٢٠٢١ مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه".
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