شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك ، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.





وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام:"إذا كنت مولودا في يوم 18 فبراير، فإن ذلك يعني أن لديك إصرارا وحماسا وروح شجاعة. لديك أيضا استعداد للتضحية وفي قلبك متسع كبير للعاطفة.





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وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن "مولود يوم 18 فبراير أيضا انتبه لأنك تميل للغضب سريعا.



