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حوادث

حبس ربة منزل خدرت مواطنا وسرقت أمواله ومتعلقاته في عابدين

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس ربة منزل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة اموال ومتعلقات مواطن بعد ان قامت بوضع قرصا مخدرا له فى دائرة قسم شرطة عابدين.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة واعداد تقرير مفصل بذلك.

و ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على ربة منزل وضعت قرصًا مخدرًا لمواطن وسرقت أمواله ومتعلقاته في عابدين، حيث تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من مباحث قسم شرطة عابدين يفيد بورود بلاغ من مواطن مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة حافظة النقود الخاصة به وبداخلها "مبلغ مالى - 3 فيزا كارد - بطاقة الرقم القومى - كارنيه خاص بالشركة محل عمله"، وتلقيه عدة رسائل على هاتفه المحمول من البنك تفيد بسحب مبلغ مالى من الحساب الخاص به من ماكينة الصراف الآلى الكائنة بمنطقة الحلمية الجديدة دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء محمد عبد الله، نائب مدير مباحث العاصمة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم "لها معلومات جنائية" تم ضبطها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بأنه نظرًا لعلمها بتواجد المجنى عليه بمفرده بالشقة محل سكنه وترددها عليه لقضاء بعض المستلزمات الشخصية له مقابل مبالغ مالية وسابقة قيام المجنى عليه بإخبارها بالرقم السري الخاص بالفيزا كارد خاصته، اختمرت فى ذهنها فكرة سرقته، حيث توجهت للشقة محل سكن المجنى عليه لقضاء بعض المستلزمات له.

وقامت بشراء زجاجة مياه غازية ووضعت بداخلها قرصا من عقار مخدر وإعطائها للمجنى عليه، وعقب فقده للوعى قامت بالاستيلاء على المسروقات، ولاذت بالفرار، وعقب ذلك توجهت لماكينة الصراف الآلي وتمكنت من سحب المبلغ المالى المستولى عليه.

وتم بإرشادها ضبط حافظة النقود المستولى عليها وبداخلها جميع المسروقات، وكذا ضبط خاتم ذهب أقرّت بشرائه من متحصلات الواقعة وإنفاقها باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتها الشخصية.

وباستدعاء المجني عليه، تعرف على المضبوطات واتهمها بارتكاب الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية.
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