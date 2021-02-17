ورد وخاتم ألماس.. شاهد بشرى تتلقى مفاجأة من زوجها على الهواء

قدم سالم هيكل، زوج الفنانة بشرى، هدية لزوجته بوكيه ورد أحمر، وخاتم ألماس، على الهواء، أثناء لقائهما مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة سي بي سي.





وعبرت بشرى، عن عميق سعادتها بهدية زوجها، قائلة :"ربنا يكرمنا ونكون عند حسن ظنك، وأد كل الحب ده، وربنا يبعد عننا الناس الوحشة"، ليرد عليها قائلا :"معاكي في الدنيا والآخرة".





فيما كشف هيكل، حقيقة ما يتردد بأنه أكبر سنا من زوجته بست سنوات على الأقل، مؤكدا أنه هذا الأمر عار تماما من الصحة.





وأضاف هيكل، أن ما يتردد بأني أكبر من بشرى بـ 6 سنوات أمر غير صحيح، مضيفا أنني أحب بشرى منذ ما يقرب من ربع قرن أي 25 عاما.





وتابع زوج الفنانة بشرى، أنه :" عندما كنت في عمر 13 سنة، وهي ليست أكبر مني بـ6 سنين كما يقولون، وكنت أحبها منذ هذه السن، لأنها تركيبة غريبة ومعقدة".