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فن

بكلمات رقيقة.. وفاء الكيلاني تهنئ زوجها تيم حسن بعيد ميلاده الـ 44

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:09 ص
صدى البلد
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يارا عمرو

هنأت الإعلامية وفاء الكيلاني، زوجها الفنان تيم حسن، بعيد مولده الـ 44، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

ونشرت وفاء الكيلاني، صورة، تجمعها مع زوجها تيم حسن، وهو يحتضنها، وترتدي فستاناً باللونين الأحمر والأسود، بينما يرتدي تيم سويت شيرت باللون الأسود.

 

وعلقت وفاء الكيلاني علي الصورة، كاتبة: "كل سنة وانت طيب يا حبيبي".

 

ويوافق اليوم، الأربعاء 17 فبراير، عيد ميلاد الفنان السوري تيم حسن، الذي ولد في سوريا عام 1976.

 

ويذكر أن الإعلامية وفاء الكيلاني تزوجت من الفنان تيم حسن، في شهر مايو عام 2017، بالقاهرة.

 

وكانت أحدث أنشطة وفاء الكيلاني الإعلامية، برنامج "تخاريف"، الذي عرض عبر فضائية mbc مصر، استضافت فيه عددا كبيرا من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.

 

 

 

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