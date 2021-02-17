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ثقافة

ثقافة أبوظبي تعلن الفائزين بالنسخة الثامنة لمسابقة «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير»

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:59 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
احتفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي باختتام النسخة الثامنة لمسابقة "الكاتب الصغير في الكتاب الكبير"، التي تمحورت حول موضوع "طموح زايد – يعانق الفضاء".

وسيتم إعلان أسماء الفائزين بالمسابقة في حفل افتراضي سيقام بالتزامن مع شهر القراءة الوطني في مارس، كما سيتم اختيار نخبة من القصص الفائزة لتكريم كتّابها خلال حفل خاص يقام ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والذي سيستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة 23 – 29 مايو 2021.

وقالت شيخة محمد المهيري، مديرة إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، "أهم ما يميّز مسابقة الكاتب الصغير في الكتاب الكبير هو مساهمتها في دعم المواهب الأدبية لطلّاب الدولة، فبالإضافة إلى تشجيعهم على المطالعة، تسعى المسابقة إلى تحفيزهم على الكتابة وتأليف القصص الهادفة، مما يعزز حسّهم الإبداعي ويسهم في تأسيس جيل جديد من الكتّاب".

وأضافت "نسعى من خلال هذه المسابقة إلى إطلاق العنان لمخيّلة الأطفال، لهذا اخترنا الفضاء ليكون موضوع المسابقة لهذا العام، فالفضاء يساهم في توسيع مدارك الأطفال وهو أمر ضروري لتعزيز قدراتهم على الكتابة الإبداعية، كما أنه من الضروري توعية الأجيال القادمة بإنجازات الدولة في هذا القطاع لحثّهم على العمل لبناء مستقبل أفضل، لهم وللمجتمع بشكل عام".

وستقوم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بطباعة كتاب يتضمن القصص الفائزة بالمسابقة، وتوزيعه على جميع المدارس بالدولة ليتم إدراجه ضمن المكتبات المدرسية، كما سيتم إدراجه في جميع المكتبات العامّة في إمارة أبوظبي.

وكانت الدائرة نشرت خمسة إصدارات لمسابقة "الكاتب الصغير في الكتاب الكبير"، وهي:

الإصدار الأول: كتاب "تراث الإمارات" (2017)
الإصدار الثاني: كتاب "يوم الشهيد" (2018)
الإصدار الثالث: كتاب "زايد القائد" (2019)
الإصدار الرابع: كتاب "أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك" (2019)
الإصدار الخامس: كتاب "شيوخنا قدوتنا" (2020)
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