حبس عصابة تصنيع الأستروكس بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس 5 اشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين عصابة لتصنيع مخدر الأستروكس ويتخذ من 5 شقق بمدينة نصر مصنعا للمخدرات.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.





وكانت أجهزة الأمن قد كشفت غموض واقعة ضبط سيارة بداخلها بندقية خرطوش وطلقات بمنطقة مدينة السلام وهروب قائدها ، حيث تبين أنه زعيم عصابة لتصنيع مخدر الأستروكس ويتخذ من 5 شقق بمدينة نصر مصنعا للمخدرات تم ضبط أعضاء التشكيل الخمسة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض علي المتهم الهارب.





جاء ذلك، بعد أن تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا يفيد أن قوة أمنية قد عثرت علي سيارة بمدينة السلام عثر بداخلها علي بندقية وطلقات .





وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة توصلت جهوده إلى تحديد صاحب السيارة الهارب وتبين انه من منطقة باب الشعرية وله معلومات جنائية وأنه يتزعم تشكيلًا عصابيًا بالإشتراك مع خمسة أشخاص أخرين تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع مخدر الأستروكس بقصد الإتجار، واتخاذهم من عدة شقق سكنية مستأجرة بمنطقة مدينة نصر وكرا لتصنيع المخدر.





وتمكنت مباحث باب الشعرية بقيادة اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة من ضبط المتهمين الخمسة عدا زعيم العصابة الهارب .



