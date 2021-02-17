وزيرة التضامن: الحشيش أكثر أنواع المخدرات انتشارا فى مصر..فيديو

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن محافظة البحر الاحمر تتصدر المركز الاول في تناول الكحوليات بنسبة 5.4% مؤكدة انها النسبة الأعلي بين المحافظات.





وأضافت القباج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أن الحشيش أكثر أنواع المخدرات انتشارا فى المحافظات المصرية عامة.





وتابعت وزيرة التضامن الإجتماعي أن الشيشة الالكترونية منتشرة بنسبة 80% في مصر.





وأشارت القباج إلى إن نسبة التعاطي والإدمان سجلت انخفاضا كبيرا وصل الى 5.9% للتعاطي من 10% عام 2014، منوهة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعاونت في ذلك الامر مع مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتواجدت قبضة قوية منذ عام 2014 ، ساعدت فى تقليل نسب تعاطى المخدرات.









وأضافت ان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة نسب التدخين وتعاطى المخدارات مشيرة إلى العناية بجزء التوعية والكشف المبكر والتعافي وما بعد التأهيل من التعافي.



