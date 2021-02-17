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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط.. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:53 م
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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إبراهيم القادري
قال الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه لا بد من وضع وسيلة ملائمة ومناسبة وعادلة تتناسب مع الظروف الحالية لتقييم أداء الطلاب، مشيرا إلى أن الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط.

وأضاف صالح عباس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولي"، الطالب المتفوق سيكون أمامه أكثر من وسيلة بعد ذلك لتحقيق تميزه، لافتا إلى أن الطالب المتوسط يحقق 60% من النتيجة، وهذا لا يؤثر على الطالب المتميز.

وأوضح صالح عباس ، أن المقررات المنهجية المتعلقة بشهر يناير، مدتها لا تتجاوز أسبوعا بحد أقصى، مشيرا إلى أن لجنة توزيع المناهج الخاصة بالفصل الثاني، راعت الظروف الحالية التي نمر بها.

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