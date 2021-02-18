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سيارات

للمتزوج حديثا في الخليج .. هذه السيارة مناسبة لك

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:01 ص
لكزس LS
لكزس LS
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أماني نوار
يبحث دائما الشخص المتزوج حديثا في الخليج عن سيارة تلبى احتياجاته ، وفي نفس الوقت تجمع بين الرفاهية ، والشكل المتميز ، والانسابية على الطريق ، وتعتبر سيارة لكزس  LS 2021 من اكثر السيارات فخامة، وتتميز بالكثير من الامكانيات، بالإضافة إلى انتشارها في سوق الخليج بشكل كبير.


مواصفات لكزس LS 2021

السيارة تستمد قوتها بمحرك توربيني مزدوج، فئة V6 بسعة 3.4 لتر، ينتج قوة 416 حصانا، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات، وبالنسبة  للتقنيات فالسيارة تتوفر بها منظومة تقنية متميزة، تشمل شاشة معلومات بقياس 12.3 بوصة، مع توفر نظام المتحدث الذكي أليكاس من أمازون.

وبالنسبة لوسائل الأمان والحماية السيارة تتمتع بأنظمة الأمن ، والحماية من أجل توفير قيادة أكثر أمانا للسائق،  وتتمثل في نظاما للركن الذاتي الذي يفعل في حالات الطوارئ مع أجهزة استشعار لرصد الأرصفة، بالإضافى إلى نظام الحفاظ على المسار

ومن أهم وسائل الامان أيضا هو نظام التنبيه عند الخروج عن المسار، ونظاما للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة،يقدرسعر السيارة بـ356 ألف درهم.
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