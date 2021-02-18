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بين الناس

مواطن من ذوي الهمم يناشد وزارة التضامن توفير فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5%

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:58 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن محمد سيد بصري محمود، المقيم في حاجر المريس مركز الطود غرب الأقصر، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن لتوفير وظيفة له ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوى القدرات الخاصة. 

ويقول فى رسالته : أنا من ذوى الاحتياجات الخاصة وأعول أسرة مكونة من الأم والأب ومعاش التضامن غير كاف لسد الاحتياجات المنزلية من مأكل ومشرب ومستلزمات منزلية وسداد مرافق من كهرباء ومياه ومستلزمات علاج للأسرة ومستلزمات علاجى الخاص.

وأضاف: حيث إنني أعاني من ضعف شديد بالسمع وعدم القدرة علي تميز الكلام والنطق ولا أمتلك سماعة طبية كما هو موضح بالتقرير الطبي من مستشفي الأقصر الدولي وأتقدم بطلب الي التضامن الاجتماعي بالأقصر فى جمعية تأهيل المعوقين بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠١١ بترشيحي عامل نظافة وحتي الآن لم يتم النظر في أمري. 

واستطرد: "تقدمت بطلب فحص طبي آخر إلى مكتب التأهيل الاجتماعي للمعوقين بالقرنة غرب الأقصر من منحي فرصة عمل أسوة بالمعاقين بتاريخ ١أبريل ١٩٩٢ لم يتم منحي فرصة عمل كذلك وأحمل رقم قومي  ٢٩٢٠٤٠١٢٧٠٠٢١٤، مناشدا المسئولين منحه فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5 % والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة بالصعيد حتي نتمكن من تكوين أسرة وتوفير حياه كريمة".


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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