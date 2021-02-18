رئيس «حماية المستهلك»: مصر تدخل حاليا موسوعة الاستثمار العالمي بسبب موقعها المتميز ووجود 100 مليون مواطن .. فيديو

قال الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الممول الرئيسي للاقتصاد هو المستهلك، مضيفا أن مصر تدخل حاليا موسوعة الاستثمار العالمي بسبب موقعها المتميز وبسبب وجود 100 مليون مستهلك.





وأضاف حسام الدين خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع على " القناة الأولي المصرية"، أن أي مستثمر خارجي يأتي من الخارج ويدخل مجال الاقتصاد يكون أول شيء ينظر إليه هو الـ100 مليون مستهلك.



