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رئيس «حماية المستهلك»: مصر تدخل حاليا موسوعة الاستثمار العالمي بسبب موقعها المتميز ووجود 100 مليون مواطن .. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:14 ص
ايمن حسام الدين
ايمن حسام الدين
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الممول الرئيسي للاقتصاد هو المستهلك، مضيفا أن مصر تدخل  حاليا موسوعة الاستثمار العالمي بسبب موقعها المتميز وبسبب وجود 100 مليون مستهلك.

وأضاف حسام الدين خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولي المصرية"، أن أي مستثمر خارجي يأتي من الخارج ويدخل مجال الاقتصاد يكون أول شيء ينظر إليه هو الـ100 مليون مستهلك.

وأوضح حسام الدين، أن حقوق المستهلك إذا تم حمايتها بالتالي يتم حماية الاقتصاد ككل، لافتا إلى أن المستهلك هو من يقوم بتقديم القوة الشرائية وإذا لم نحمي القوي الشرائية فكل ما يأتي بعد ذلك سيكون في خطورة.
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