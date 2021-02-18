مع انخفاض درجات الحرارة .. استشاري تغذية تنصح بتناول هذا الطبق للشعور بالتدفئة

قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، إستشاري تغذية علاجية سمنة ونحافة ، إن أفضل الأطعمة التي تعطي الجسم الدفء في الشتاء هي شوربة الفول وكل ما كان لون الفول اسود كان افضل لان نسبة مضادات الأكسدة أكثر . إستشاريتغذيةسمنةونحافةأكثر





وأضافت جيهان الدمرداش، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الفول عبارة عن بروتين نباتي ممتاز مهم للعضلات ويأخذ وقت للهضم كما يمد الجسم بمستويات من الطاقة و الدفء على فترة أكبر و يمنحك الشعور بالشبع مما يساعد على للتخسيس، بالإضافة إلي ذلك يحتوي الفول على حديد ونحاس قد يساعد في تحسين التغذية للجسم والتدفئة .





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وتنصح أستشاري التغذية بإضافة الكمون والفلفل الأسود وبصل وليمون أيضا.





قدمت الدكتورة جيهان الدمرداش ، أستشاري تغذيه علاجيه و سمنه و نحافه، طريقة عمل شوربة الفول النابت

المقادير

نصف كيلو فول

1 بصلة

2 فص ثوم

رشة ملح وفلفل

رشة كمون

رشة كسبره

ملعقة شطة

1 ورق لورا

1 ليمون

زيت





طريقة التحضير :

-يتم نقع الفول لمدة يوم كامل.

- في اليوم الثانى يتم غسل الفول جيدا ويوضع في مصفاة ويغطى بفوطه مبلله.

- يتم رش المياه على الفوطه كلما تجف بحيث تكون مبللة دائما.

- تكرر هذه العمليه لمدة يومين أو ثلاث أيام حتى ينبت الفول.

- يتم غسل الفول جيدا ويتم سلق الفول في ماء مغلي به بصل وملح وفلفل وكمون وورق لورا وليمون لمدة نصف ساعة.

- يتم عمل الطاشه بتحمير الثوم مع الكسبرة والكمون في الزيت وتضاف إلى الفول.







