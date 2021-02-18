مع انخفاض درجات الحرارة .. استشاري تغذية تنصح بتناول هذا الطبق للشعور بالتدفئة

قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، إستشاري تغذية علاجية سمنة ونحافة، إن أفضل الأطعمة التي تعطي الجسم الدفء في الشتاء هي شوربة الفول وكل ما كان لون الفول اسود كان افضل لان نسبة مضادات الأكسدة أكثر.
وأضافت جيهان الدمرداش، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الفول عبارة عن بروتين نباتي ممتاز مهم للعضلات ويأخذ وقت للهضم كما يمد الجسم بمستويات من الطاقة و الدفء على فترة أكبر و يمنحك الشعور بالشبع مما يساعد على للتخسيس، بالإضافة إلي ذلك يحتوي الفول على حديد ونحاس قد يساعد في تحسين التغذية للجسم والتدفئة .
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وتنصح أستشاري التغذية بإضافة الكمون والفلفل الأسود وبصل وليمون أيضا.
قدمت الدكتورة جيهان الدمرداش ، أستشاري تغذيه علاجيه و سمنه و نحافه، طريقة عمل شوربة الفول النابت
المقادير
نصف كيلو فول
1 بصلة
2 فص ثوم
رشة ملح وفلفل
رشة كمون
رشة كسبره
ملعقة شطة
1 ورق لورا
1 ليمون
زيت
طريقة التحضير :
-يتم نقع الفول لمدة يوم كامل.
- في اليوم الثانى يتم غسل الفول جيدا ويوضع في مصفاة ويغطى بفوطه مبلله.
- يتم رش المياه على الفوطه كلما تجف بحيث تكون مبللة دائما.
- تكرر هذه العمليه لمدة يومين أو ثلاث أيام حتى ينبت الفول.
- يتم غسل الفول جيدا ويتم سلق الفول في ماء مغلي به بصل وملح وفلفل وكمون وورق لورا وليمون لمدة نصف ساعة.
- يتم عمل الطاشه بتحمير الثوم مع الكسبرة والكمون في الزيت وتضاف إلى الفول.