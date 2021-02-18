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بين الناس

مخبز بلدى مطلب أهالي عزب الظواهرية في الشرقية

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
يعانى أهالى قرى (جمعان والبراكسة والستين وأبو اليل وأبو جمعة والعويضة والمنعمة) التابعين للوحدة المحلية بالظواهرية مركز الحسينية محافظة الشرقية، التي يصل تعداد سكانها إلى أكثر من 5000 نسمة، من انعدام جميع الخدمات سواء مركز طبى أو مخبز بلدى أو وحدة صحية أو مكتب تموين أو أى خدمات. 

قال الأهالي فى رسالة تلقاها موقع "صدى البلد" عبر خدمة شكاوى القراء: "نطالب المسئولين بالموافقة على إنشاء وترخيص مخبز بلدى القائم بقرية جمعان حيث إن هذه القرى لا يوجد بها مخابز وأقرب مخبز على بعد  ٦كم وعدد سكان هذه القرى يتعدى ٥٠٠٠ نسمة ولا يوجد بهذه القرى أى نوع من المخابز علما بأنه يوجد مخبز مبنى وجاهز وبه معدات التشغيل باسم السيدة أروى عبدالمعز بركات علي وهذا المخبز تابع لإدارة تموين الحسينية محافظة الشرقية.

وطالب الأهالي بسرعة التدخل لحل مشكلة المخبز، وتوفير بعض الخدمات التى تحقق أقل رعاية لأبناء القرية خاصة مع دخول المدارس والتكدس والزحام على المخابز فى الساعات الأولى من صباح كل يوم.

وناشد الأهالي، المسئولين المعاينة على الطبيعة للمخبز والموافقة على فتح وتشغيل المخبز لرفع المعاناة عن المواطنين. 

للتواصل مع الأهالى 
عبدالرازق حسن حسين ٠١٠٣٢٥٣٦٦٣٣
 عبدالوهاب محمد على خليفة ٠١٠٦٨٠٧٦١١٠ 
عبدالباسط عبدالسلام حسن ٠١٠٩٠٤٠٥٠١٢
 السيد عبدالرحمن عبدالقادر ٠١٠١٧١٢٠٧٤١
 حسام السيد كلانى ٠١٠٠٠٣٩٩٠٤١

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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