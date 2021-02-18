أهالي أبو تشت في قنا يستغيثون من المواقف العشوائية

استغاث المواطن حمام فاروق السمان، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمسئولين فى مركز ابوتشت التابعة لمحافظة قنا، لحل مشكلة الكوبري.





قال في رسالته: "يعانى أهالى مركز أبو تشت التابعة لمحافظة قنا، بسبب الزحام الشديد على الكوبري وكثرة الحوادث التي تحدث بشكل يومي، مطالبا إيجاد حل للتغلب على الأزمة المرورية التى تشهدها المنطقة، من خلال إيجاد حلول بديلة لمنع التكدس اليومى الذى يبدأ من الظهيرة «وقت الذروة» وحتى الساعات الأولى من الليل بسبب تحكم سائقي السرفيس، والباعة الجائلين، وأصحاب الأكشاك المخالفة، فى كوبرى ما حول حركة المواطنين عليه إلى رحلة عذاب يومية فسيارات السرفيس تتكدس أسفل الكوبرى ما يعطل المواطنين عن الوصول إلى أعمالهم فى مواعيدهم، كما أقام الباعة الجائلون «فرشهم فى حرم الطريق»، دون أى تدخل من قبل الأجهزة التنفيذية.





وأضاف: أننا نعانى من فوضى سائقى التوك توك والمواقف العشوائية والباعة الجائلين بجوار وأسفل الكوبرى، فضلًا عن تعرض البنات والسيدات للتعرض للمضايقات والتحرش.





وأشار إلى أن الكوبرى يعانى العشوائية، واحتلال الباعة الجائلين له، وانتشار مواقف السيارات العشوائية فى مدخل ومخرج الكوبرى، التى تصل إلى 5 مواقف بالإضافة إلى أباطرة السوزوكى، وانتشار القمامة والمخلفات التى يلقيها عمال النظافة ما يتسبب فى تعطل الحركة المرورية.





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