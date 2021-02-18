رفع درجات الاستعداد للقصوى.. جولة ليلية لرئيس مياه القناة لتفقد تمركز سيارات كسح الأمطار

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، مساء اليوم، مناطق التمركز للمعدات وسيارات الكسح وسحب الأمطار فى الشوارع والميادين الرئيسية.





وأكد رئيس الشركة استمرار رفع درجات الاستعداد القصوى بكل القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة للتعامل مع موجة الطقس السيئ والتى يصاحبها سقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية، مؤكدا المتابعة اللحظية للجهود المبذولة لمواجهة آثار التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.





وتابع اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة محافظات القناة حالات سقوط الأمطار وشدتها على مدار الـ 48 ساعة الماضية مع رؤساء القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة ، وأعمال سحب تجمعات مياه الأمطار فى القطاعات والمناطق المختلفة، عبر غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالشركة.







حيث شهدت محافظتى السويس وبورسعيد اليوم أمطارا خفيفة إلى متوسطة، على فترات متقطعة لم ينتج عنها أى تجمعات لمياه الأمطار فى عدد من المناطق، وتم التعامل الفورى مع مناطق تجمعات مياه الأمطار من قبل التمركزات وسيارات الكسح، وفرق الطوارئ.







وفى محافظة الإسماعيلية شهد عدد من مراكز ومدن المحافظة سقوط أمطار خفيفة لم ينتج عنها أى تجمعات لمياه الأمطار.







وأكد "عصمت" أن غرفة عمليات الشركة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع القطاعات والمناطق ، مشيرا الى أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار الـ 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240 ، كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.





وفى نهاية الجولة وجه اللواء عبد الحميد عصمت الشكر والتقدير لجميع العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بقطاعتها الثلاثة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد لمجهوداتهم خلال الفترات الماضية لمواجهة الأمطار، وأن جميع العاملين والإدارات واصلوا العمل فى مواقعهم دون توقف والعمل على مدار الساعة، معربا عن سعادته بالتواجد معهم لمشاركتهم هذا الأداء الذى وصفه بالمتميز والمشرف، والذى يعكس قدرتهم على مواجهة الأزمات وأصعب المواقف، وبذل كل الجهد والعطاء لصالح مصرنا الحبيبة.