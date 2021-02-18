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توك شو

جاموسة وكبش.. بشرى تهدي زوجها أغنية رومانسية تعبيرًا عن حبها

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:39 ص
الفنانة بشرى
الفنانة بشرى
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عادل نصار
أهدت الفنانة بشرى، أغنية رومانسية "كركشنجي دبح كبشة"، لزوجها أسامة هيكل، أثناء لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة سي بي سي.

وطالبت الشاذلي، من بشرى غناء أغنية أخرى رومانسية، ورد عليها بشرى بأغنية جاموسة راحت تقابل جاموسة، ليدخل الجميع في نوبة ضحك هستيري.

فيما كشف سالم هيكل، زوج الفنانة بشرى، عن حقيقة ما يتردد بأنه أكبر سنًا من زوجته بـ 6 سنوات على الأقل، مؤكدا أن هذا الأمر عارٍ تماما عن الصحة.

وأضاف زوج الفنانة بشرى، أن ما يتردد بأني أكبر من بشرى بـ 6 سنوات أمر غير صحيح، مضيفا أنني أحب بشرى منذ ما يقرب من ربع قرن أي 25 عاما.

وتابع زوج الفنانة بشرى "عندما كنت في عمر 13 سنة، وهي ليست أكبر مني بـ6 سنين كما يقولون، وكنت أحبها منذ هذه السن، لأنها تركيبة غريبة ومعقدة".

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