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بريطانيا تبدأ في تجربة لقاح أسترازينيكا على الأطفال

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:50 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة، إن بريطانيا بدأت في إعطاء الأطفال لقاح أسترازينيكا، وذلك وفقا للبحث الجديد للفيروس واللقاحات، منوها إلى أن هذه الخطوة مهمة للغاية.

وأشار "سليمان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، إلى أن اللقاح تم تجربته على باقي الفئات وحاليا يتم تجربتها على الأطفال، بكونهم الفئة الأقل عرضه، مسترسلا: التجارب تسير بخطى جيدة وهناك حالة عامة من الثقة بين المواطنين نتيجة انخفاض الأعداد بعد تلقي اللقاح.

وأضاف، حتى الآن لم يتم تجربة اللقاحات على السيدات الحوامل، منوها إلى أن الموجة الثانية كانت أكثر تأثرا على الأطفال من الموجة الأولى.

واسترسل: حتى الآن المدارس مغلقة ولكن يتوقع أن تعود للعمل مرة أخرى مع شهر مارس، وذلك نتيجة انخفاض الأعداد وزيادة اللقاحات.

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