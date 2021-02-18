مبروك عطية: لا زواج لغير القادر على فتح بيت وإطعام أهله.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إن الزواج حرام إن لم يكن الشخص قادرا على فتح بيت قال تعالى: [وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله].





وأضاف مبروك عطية خلال لقائه على فضائية "إم بي سي مصر" أن أحد علماء الأزهر الشريف الدكتور أحمد طه ريان توفي بالكورونا اليوم، فهذا الميكروب لا يفرق بين أمي وعالم ، هي سنة الحياة، ينبغي الأخذ بالأسباب.





وتابع: الاجهاض انزال جنين من بطن أمه قبل أن يستوفي أشهر الحمل ولايجوز إلا في حالة واحدة وهو أن يكون في الجنين خطرا على حياة أمه ، وأباح العلماء ذلك لأن حياة الأم حقيقية والمولود ظنية قد ينزل ميت وقد يكون حيا ، ونضحي بالمشكوك فيه من أجل الموجود والحقيقي واليقين لايضحى به، وهذا ليس كلاما سياسيا ولكنه صلب الدين.



