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ديني

مبروك عطية: لا زواج لغير القادر على فتح بيت وإطعام أهله.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:25 ص
مبروك عطية: الاجهاض
مبروك عطية: الاجهاض لايجوز إلا في حالة واحدة
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محمود ضاحي
قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إن الزواج حرام إن لم يكن الشخص  قادرا على فتح بيت قال تعالى: [وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله].

وأضاف مبروك عطية خلال لقائه على فضائية "إم بي سي مصر" أن أحد علماء الأزهر الشريف الدكتور أحمد طه ريان توفي  بالكورونا اليوم، فهذا الميكروب لا يفرق بين أمي وعالم ، هي سنة الحياة، ينبغي الأخذ بالأسباب.

وتابع: الاجهاض انزال جنين من بطن أمه قبل أن يستوفي أشهر الحمل ولايجوز إلا في حالة واحدة وهو أن يكون في الجنين خطرا على حياة أمه ، وأباح العلماء ذلك لأن حياة الأم حقيقية والمولود ظنية قد ينزل ميت وقد يكون حيا ، ونضحي بالمشكوك فيه من أجل الموجود والحقيقي واليقين لايضحى به، وهذا ليس كلاما سياسيا ولكنه صلب الدين.

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