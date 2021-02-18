رئيس جهاز حماية المستهلك: نشجع الاستثمار ونعمل على تقديم مميزات خاصة للمنتج المحلي.. فيديو

قال الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مصر تشجع الاستثمار وتعمل على تقديم مميزات خاصة للمنتج المحلي وأن هناك منتجات مستورد في مصر أرخص من الخارج بكثير.





وأضاف حسام الدين خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع على " القناة الأولى المصرية"، أن المنتج المحلي المصري يفرض عليه الآن نوع من أنواع الإجراءات الحمائية للارتقاء بجودة السلعة التي يقدمها حتى يستطيع المنافسة مع المنتجات الخارجية.



