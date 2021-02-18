من الغد تتحسن الأحوال الجوية.. الأرصاد: سرعة الرياح بالقاهرة وصلت إلى 45 كم في الساعة.. فيديو

أكد الدكتور محمود شاهي ن، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يعتبر اليوم الأخير من التقلبات الجوية مؤكدا أنه بدءا من الغد يبدأ التحسن بالأحوال الجوية.





وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أن محافظة الإسكندرية شهدت " امطارا غزيرة اليوم وارتفعت الأمواج ما يقرب من 6 أمتار مما سبب في خروج مياه البحار من الشاطئ .





وتابع مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن سرعة الرياح في القاهرة وصلت إلى 45 كم في الساعة وفي الإسكنرية وصلت إلى 65 كم في الساعة.



