ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

من الغد تتحسن الأحوال الجوية.. الأرصاد: سرعة الرياح بالقاهرة وصلت إلى 45 كم في الساعة.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:47 ص
الطقس
الطقس
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يعتبر اليوم الأخير من التقلبات الجوية مؤكدا أنه بدءا من الغد يبدأ التحسن بالأحوال الجوية.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أن محافظة الإسكندرية شهدت "امطارا غزيرة اليوم وارتفعت الأمواج ما يقرب من 6 أمتار مما سبب في خروج مياه البحار من الشاطئ .

وتابع مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن سرعة الرياح في القاهرة وصلت إلى 45 كم في الساعة وفي الإسكنرية وصلت إلى  65 كم في الساعة.

وأشار شاهين إلى أن أنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على السواحل الشمالية، ولكن ستقل كمية السُحب والأمطار على المناطق الداخلية والوجه البحري والقاهرة.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

بكلمات رقيقة.. وفاء الكيلاني تهنئ زوجها تيم حسن بعيد ميلاده الـ 44

يعاني من آلام شديدة.. شريف عامر يوضح حالة عمرو أديب الصحية ..فيديو

إقالة محمد يوسف من تدريب نادي البنك الأهلي

فوائد لا حصر لها.. تناول الشاي بالكركم قبل النوم وشاهد النتيجة

أول رد من صاحبة فيديو التورتة ..شاهد

الأرصاد تحذر من طقس الخميس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مقابلة خطيبته.. خمسيني مهدد بالسجن لـ 6 أشهر .. ما القصة؟

تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021 في السوق الخليجي

مسنة تطعن زوجها الرابع بسكين مطبخ حتى الموت.. والسبب شاحن آيباد