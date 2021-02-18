رئيس جهاز حماية المستهلك: القانون يلزم البائع بإظهار السعر الشامل للمنتج.. فيديو

قال الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، الأوكازيون الوهمي يعاقب عليه القانون بغرامة قدرها 2 مليون جنيه، مؤكدًا أن قانون حماية المستهلك ينص الآن علي أن السعر المعلن يجب ان يكون هو السعر الشامل. عليهجنيه،الآنأن





وأضاف حسام الدين خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع على " القناة الأولى المصرية"، أن المواطنين يجب أن يكون لديهم وعي لأننا قمنا بفعل كل ما يجب علينا فعله لافتا إلى أن وعي المستهلك بحقوقه هو أساس حمايته .





، منافسة المنتجين دائما تكون في صالح المستهلك وبالتالي نحن نقوم بتدعيم المنافسة لأن المنافسة الحرة ايضا تعود بفائدة على المستهلك. وأوضح حسام الدين لأنعلى



