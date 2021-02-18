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رئيس جهاز حماية المستهلك: القانون يلزم البائع بإظهار السعر الشامل للمنتج.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:44 ص
ايمن حسام الدين
ايمن حسام الدين
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، الأوكازيون الوهمي يعاقب عليه القانون بغرامة قدرها 2 مليون جنيه، مؤكدًا أن قانون حماية المستهلك ينص الآن علي أن السعر المعلن يجب ان يكون هو السعر الشامل.

وأضاف حسام الدين خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية"، أن المواطنين يجب أن يكون لديهم وعي لأننا قمنا بفعل كل ما يجب علينا فعله لافتا إلى أن وعي المستهلك بحقوقه هو أساس حمايته  .

وأوضح حسام الدين ، منافسة المنتجين دائما تكون في صالح المستهلك وبالتالي نحن نقوم بتدعيم المنافسة لأن المنافسة الحرة ايضا تعود بفائدة على المستهلك.

وتابع حسام الدين الخط الساخن لشكاوى جهاز حماية المستهلك 19588 ويتم التعامل مع الشكاوى في نفس اللحظة ويمكن حل بعض الشكاوى في يوم وبعضها تزيد حسب طبيعة الشكوى.
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