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لدعم الشباب.. الاتصالات: أطلقنا مبادرة "مستقبلنا رقمي" على 4 مستويات

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:22 ص
عمرو طلعت وزير الاتصال
عمرو طلعت وزير الاتصال وتكنولوجيا المعلومات
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عادل نصار
أكد عمرو طلعت وزير الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، أن المسابقة المصرية الفرنسية للشركات الناشئة هدفها تعظيم الابتكار للشباب المصري.

وأضاف "طلعت"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء أمس الأربعاء: "أطلقنا مبادرة "مستقبلنا رقمي" على 4 مستويات لدعم الشباب، وأن الوزارة لا تدخر جهد في سبيل مساعدة الشباب".

وتابع عمرو طلعت وزير الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تحاول توفير التدريب للشباب في مجالات شتى، لافتا إلى أن المبادرة سالفة الذكر ستهدف كل المواطنين بمختلف الشرائح العمرية والمبادرة على جميع المستويات من المبتدئ إلى الخبير.

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