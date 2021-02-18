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رياضة

الزمالك: ساسي "مولود في ميت عقبة" وننتظر انفراجة مادية في المفاوضات

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:11 ص
ساسي
ساسي
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حسن العمدة
أكد عصام سالم، المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، أن الفوز يرفع من معنويات اللاعبين قبل مباراة تونجيث السنغالي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال عصام خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "فرجاني ساسي اثبت انه خامة مختلفة بعد الهدف الرائع الذي سجله أمام الإسماعيلي".

وأكمل: "إدارة الزمالك وجماهيره متمسكين بساسي ولن نفرط فيه إلا أن الماديات مازالت العائق".

وأتم: "ساسي مولود في ميت عقبة وتربطه علاقة رائعة مع النادي والجماهير لكننا ننتظر انفراجة في المفاوضات من الناحية المادية".
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