كل عام ننجب دولة جديدة.. عمرو حسن: «تنظيم الأسرة» يعد أكبر مشروع استثماري لمصر.. فيديو

مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن أكبر مشروع استثماري يمكنه أن يدر ربحا لمصر هو "تنظيم الأسرة"، لافتا إلى أن العام الماضي ولد 2 مليون 300 الف طفل وهذا يعني اننا كل عام ننجب دولة جديدة . اعتبر الدكتور عمرو حسن





وأضاف عمرو حسن خلال لقائه في برنامج " التاسعة" المذاع على القناة " الأولى " ، أن كل جنيه تنفقه الدولة في تنظيم الأسرة يوفر على الدولة 151 جنيها، موضحًا أن الأم التي تنجب العديد من الأطفال يؤثر على صحتها بالسلب و على صحة باقي أطفالها.



