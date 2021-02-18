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كل عام ننجب دولة جديدة.. عمرو حسن: «تنظيم الأسرة» يعد أكبر مشروع استثماري لمصر.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:42 ص
عمرو حسن
عمرو حسن
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إبراهيم القادري
اعتبر الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن أكبر مشروع استثماري يمكنه أن يدر ربحا لمصر هو "تنظيم الأسرة"، لافتا إلى أن العام الماضي ولد 2 مليون 300 الف طفل وهذا يعني اننا كل عام ننجب دولة جديدة .

وأضاف عمرو حسن خلال لقائه في برنامج " التاسعة" المذاع على القناة "الأولى" ، أن كل جنيه تنفقه الدولة في تنظيم الأسرة يوفر على الدولة 151 جنيها، موضحًا أن الأم التي تنجب العديد من الأطفال يؤثر على صحتها بالسلب وعلى صحة باقي أطفالها.

وأوضح عمرو حسن، أنه يجب على الأسر المصرية أن تقوم بعمل تباعد بين فترات الحمل وبعضها وهذا يعود بالنفع على الأم والأب وجميع أفراد الأسرة والمجتمع أيضا.
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