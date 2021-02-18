شاب عشريني يترك عمله ليشارك في زفاف غير القادرين بسيارته الخاصة بسوهاج

عقب انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة الموجة الثانية منه، ظهر العديد من ابناء محافظة سوهاج ، الذين يتقدمون بمد يد العون لعامة المواطنين وللفقراء وغير القادرين، ويساهمون بما يستطيعون تقديمه لمُساندتهم في تخطية تلك المرحلة المريرة.





لتشهد صفحات ومجموعات فيسبوك الخاصة بأهالي سوهاج تداول منشور من إحدى الصفحات الشخصية لشاب عشريني تضمن هذا المنشور ما يلي: "يا جدعان اللي محتاج عربية ايجار يتزف بيها ليلة زفافه والفلوس مقصره معاه يكلمني في أي وقت الليل قبل النهار تحت أمره هنزله في أي مركز بسوهاج بعربيتي أزفه بنفسي بدون أي مقابل".









"انا حبيت اوفر على العريس حاجه بسيطة جدًا زي عربية الزفة"، بهذه الكلمات بدأ محمد خالد، أحد أبناء قرية الديابات بمركز أخميم شرقي المحافظة، حديثه مع "صدى البلد"، موضحًا أن تأجير سيارة لتزف عروسين شئ مُكلف، وأنه أحب أن يرفع تكلفتها من أعلى عاتق العريس.





شاب لم يتجاوز عمره الثالث والعشرين أخذ يعتمد على ذاته منذ ستة أعوام وظل يجتهد ويُعافر بمفرده وكان يرفض أن يأخذ مصروفه من والده مثل أقرانه، فقد كان مُختلفًا، فضل أن يعمل ويكتسب خبرة في العمل، بدأ أعمال بمحل طيور رغم مُعارضة والده لذلك إلا أنه حاول إقناعه بشتى السُبل؛ حتى نجح في ذلك، وبعد أن لاقى الأب نجاح نجله في العمل ولم يؤثر ذلك على دراسته أخذ يدعمه ويُسانده وضرب الفرح قلبه بفلذة كبده.





تخرج "خالد" في كلية الحقوق العام الماضي، وأشتد في عمله حتى أصبح تاجر أعلاف وأجهزة كهربائية، ثم حان عليه وقت شراء سيارة من ماله الخاص لإستخدامه الشخصي وليس للعمل، وعندما أتى بها أخذ يُفكر في أمرها ويتساءل كيف أجري بها عملًا خيريًا.





"لقيت أن ١٠٠ جنيه بنزين وتزينها ب١٠٠ زيها يوقع على العريس ب١٠٠٠ جنيه ويمكن أكتر كمان قولت ليه مشيلش هم حاجه زي كده من عليه"، هكذا فسر محمد خالد، لماذا أحب أن يزف العروسين الغير قادرين ماديًا بسيارته، مُضيفًا أن شيئًا بسيطًا بالنسبة له يمكن أن يكون عظيمًا بالنسبة لغيره.



