الديهي: لابد من قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين بالسكة الحديد.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إ ن هناك مشروع قانون يعتمد على تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي تتمثل في قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها.





وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية تن إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة.





وتابع مقدم برنامج "بالورقة والقلم" أ ن هناك تطوير يتم للسكة الحديد، لتوفير وسيلة نقل جماعي آمنة للمواطنين أثناء السفر على مستوى الجمهورية.



