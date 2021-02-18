عبد الهادي مصباح: حقن أصحاء بفيروس كورونا عمدا في بريطانيا ضد الأعراف العلمية

علق الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، على حقن أصحاء بفيروس كورونا المستجد عمدا في تجربة ببريطانيا، قائلا: "هناك نوع من العجلة، وهذا الأمر ضد الأعراف والبروتوكولات العلمية وأنك تدي حاجة ولا تعرف ما نهايتها".

وأضاف مصباح، في لقاء عبر "زووم"، لبرنامج "من مصر"، المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، مساء أمس الأربعاء، أنه فيروس كورونا المستجد قلبت الموازين، مضيفا أن العالم لم يتعامل مع الجائحة من قبل في ظل السلالت الكثيرة للفيروس.





وتابع الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة: "العالم كله يوم الصبح يفتح عينه ويقول عملتوا ايه ووصلتم لأيه في علاج كورونا".



