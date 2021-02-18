مبادرة حياة كريمة: العمل على تطوير 1443 قرية كمرحلة أولى

قال الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المبادرة تم إطلاقها عام 2019، مضيفا أن العمل في المرحلة الثانية سيكون نقلة نوعية في الحجم الجغرافي وكل شيء.





وأضاف عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء أمس الأربعاء، أن الحكومة تشارك في المبادرة وهي مشروع قومي لتطوير الريف المصري، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة.





وأكد مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن وزيرة التنمية المحلية تقوم بالتنسيق بين الأجهزة المختلفة لتطوير القرى، مشيرا إلى أن سيتم العمل على 1443 قرية في المرحلة الأولى من مشروع تطوير القرى.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى انه تم فتح باب التطوع للمشاركة في مبادرة تطوير القرى.



