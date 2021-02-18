ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مبادرة حياة كريمة: العمل على تطوير 1443 قرية كمرحلة أولى

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:05 ص
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
Advertisements
عادل نصار
قال الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المبادرة تم إطلاقها عام 2019، مضيفا أن العمل في المرحلة الثانية سيكون نقلة نوعية في الحجم الجغرافي وكل شيء.

وأضاف عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء أمس الأربعاء، أن الحكومة تشارك في المبادرة وهي مشروع قومي لتطوير الريف المصري، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة.

وأكد مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن وزيرة التنمية المحلية تقوم بالتنسيق بين الأجهزة المختلفة لتطوير القرى، مشيرا إلى أن سيتم العمل على 1443 قرية في المرحلة الأولى من مشروع تطوير القرى.
وفي السياق نفسه أشار الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى انه تم فتح باب التطوع للمشاركة في مبادرة تطوير القرى.
 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حياة كريمة: انطلاقة جديدة للمبادرة تستهدف كل قرى الريف المصري.. فيديو

الأكثر احتياجا.. حياة كريمة: تطوير 50 مركزا في 2021 بها 18 مليون نسمة

مساعدة 200 ألف مستفيد الأبرز.. إنجازات مبادرة حياة كريمة خلال 2020.. فيديو

التضامن: حياة كريمة تستهدف تطوير 4584 قرية

حياة كريمة.. تطوير 25 قرية بالفرافرة ضمن المرحلة الثانية بالوادي الجديد

وزارة التضامن: المرحلة الثانية لـ حياة كريمة تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية.. فيديو

ترشيحاتنا

نصار: حسم المدير الفني للبنك الأهلي غدا.. ونفاضل بين 3 أسماء

إجراء عاجل من التربية والتعليم بسبب الأحوال الجوية في سوريا

أول رد من صاحبة فيديو التورتة ..شاهد

حسين السيد: تعرضت للضرب من حازم إمام.. ونحتاج دعم جماهير الإسماعيلي

أخبار الزمالك.. الفريق يتصدر قمة الدوري بهزيمة الإسماعيلي .. منع ظهور اللاعبين على قنوات أون تايم سبورتس

هيئة الأرصاد تكشف موعد انتهاء ذروة التقلبات الجوية والأمطار التي تشهدها المحافظات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مقابلة خطيبته.. خمسيني مهدد بالسجن لـ 6 أشهر .. ما القصة؟

تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021 في السوق الخليجي

مسنة تطعن زوجها الرابع بسكين مطبخ حتى الموت.. والسبب شاحن آيباد