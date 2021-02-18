خبيرة علاقات أسرية: 5 فروق بين الحب والإعجاب

كشفت رنا شعبان استشاري العلاقات الأسرية، الفرق الحقيقي بين الإعجاب والحب في علاقات الارتباط والخطوبة، مؤكدة أن هناك فرقا كبيرا بين الأمرين.





وأضافت شعبان، في حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج "حبة كراميل"، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، أن المشاعر في الحب تنمو بشكل تدريجي، متابعة أن مقولة الحب من أول نظرة حقيقة يتجاهلها الجميع.





وتابعت استشاري العلاقات الأسرية، أن الإعجاب يكون في شيء معين في الفتاة، وفي نقطة معينة أو تفصيلة محددة فقط ويكون الإعجاب لفترة وبعد ذلك ينتهي.





وأكملت رنا شعبان استشاري العلاقات الأسرية، انه في الحب تكون الخطوات متبادلة بين الطرفين وكل طرف يقدم عطاء واهتمام وتضحية وسؤال والمشاعر الجيدة ومع بعض على الحلوة والمرة.



