التحدى البشرى.. بريطانيا تصيب المتطوعين عمدا بكورونا

أعلنت وزارة الأعمال والاستراتيجية الصناعية البريطانية عن أول دراسة حول قدرة التحدى البشرى لفيروس كورونا فى العالم والتى ستبدأ فى المملكة المتحدة فى غضون شهور.





وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها على مستوى العالم، فتعمل الدراسة على إصابة الشباب عمدًا بفيروس كورونا، وفقًا لتقرير عرضته قناة "التليفزيون العربى".





وأضاف التقرير أن هذه الدراسة ستشمل ٩٠ متطوعًا يتم اختيارهم بعناية وتتراوح أعمارهم من ١٨ إلى ٣٠ عامًا.





وأشار التقرير إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى مساعدة الأطباء والعلماء على فهم كيفية تفاعل الجهاز المناعي مع فيروس كورونا.





وتابع التقرير أن هذه الدراسة أطلقت بعد الحصول على الموافقة الأخلاقية وبدعم حكومى بقيمة 33.6 مليون جنيه استرلينى، مضيفًا أن هذه الدراسة ستحدد أصغر كمية من الفيروسات اللازمة لإحداث العدوى ما يمنح الأطباء فهما أكثر لفيروس كوفيد-١٩.





وأوضح التقرير أن هذه الدراسة ستتناول فى البداية نسخة الفيروس التى تم تداولها فى المملكة المتحدة منذ مارس ٢٠٢٠ والتى ثبت أنها قليلة المخاطر على البالغين الأصحاء وسيكون ذلك بمراقبة المتطوعين من الخبراء والعلماء على مدار ٢٤ ساعة.





ولفت التقرير إلى أن هذه الدراسة تتم بشراكة بين فريق عمل اللقاحات التابع للحكومة البريطانية وإمبريال كوليدج لندن ورويال فرى لندن وشركة “hvivo” الرائدة فى نماذج التحدى البشرى الفيروسي.



