6 مكاسب للأهلي من الفوز على المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا

عدد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من مكاسب مواجهة المريخ السوداني في الجولة الأولي من منافسات المجموعة الاولي لدوري أبطال أفريقيا والتي حسمها المارد الاحم بثلاثة أهداف نظيفة.





وقال موسيماني أن الفريق حقق 6 مكاسب من تلك المباراة أولها هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الأولي في البداية الحقيقية لرحلة الدفاع عن لقب الأميرة السمراء الذي توج به المارد الأحمر علي حساب منافسه وغريمه التقليدي الزمالك في 27 نوفمبر ، والثاني هو التغلب علي الأرهاق الذي تسلل إلي أغلب العناصر بسبب خوض مواجهات قوية بمونديال العالم للاندية في أقل من 9 أيام وقبلها 4 مباريات مضغوطة في مسابقة الدوري .





وأضاف أن المكسب الثالث هو تأكيد لمقولة أن الأهلي بمن حضر فمع غياب أكثر من 10 لاعبين هم علي معلول وأيمن أشرف ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وكريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولي وناصر ماهر للإصابة وإراحة حمدي فتحي للإجهاد فاز الفريق الأحمر وبثلاثية نظيفة، وأوضح أن المكسب الرابع هو منح الفرصة لمشاركة سعد الدين سمير العائد من الإصابة والخامس هو ظهور النيجيري جونيور أجايي بشكل جيد رغم عودته من إصابة طويلة، والمكسب السادس والأهم هو إستعادة المهاجم الزامبي والترب واليا لذاكرة التهديف وهو ما سيمنحه ثقة كبيرة.





وقال موسيماني: "نعم الاهداف تاخرت للشوط الثاني في مواجهة المريخ ولكن في النهاية حققنا المطلوب وحصدنا ثلاث نقاط غالية في بداية مشوار دور المجموعات"، وأضاف ان المنافس شكل تكتلًا دفاعيًّا كبيرًا في الشوط الاول، ولكن بمجرد تسجيل الهدف الاول نجحنا في التفوق وحسم المباراة.





وأوضح أنه حافظ على طريقة اداء الفريق حتى مع تاخر الاهداف، مشددًا على أن الاهلي اعتمد اللعب على الأطراف بسبب الطريقة الدفاعية التي انتهجها المريخ السوداني.





وشدد على ان الكرات العرضية كانت مفتاح الفوز على المريخ السوداني، وشهد الشوط الاول إهدار العديد من الفرص، ولكن الامور تحسنت كثيرًا في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل ثلاثة اهداف.





وأشاد موسيماني بالروح التي تسود الفريق في ظل المساندة الكبيرة للاعبين لزميلهم والترب واليا حتي إستطاع تجاوز عقبة إحراز الهدف وسيكون له دور كبير في الفترة المقبلة، وعلي صعيد أخر تغادر بعثة الفريق الأحمر إلي تنزانيا مساء غد يتخللها ترانزيت في أديس ابابا لمدة خمس ساعات وذلك إستعدادًا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولي بدوري أبطال أفريقيا.



