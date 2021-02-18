الكويت.. سجن ضابط 15 عاما بتهمة سرقة أسلحة ميري وبيعها

قضت محكمة الجنايات الكويتية، بسجن رقيب في الحرس الوطني لمدة 15 عاما وعزله من الوظيفة وسجن متهم آخر 13 عاما، وفرض غرامة مالية عليهما بالتضامن، بعد إدانتهما في قضية استيلاء على أسلحة للحرس الوطني وبيعها.





كما قضت المحكمة بسجن متهمين آخرين في القضية المتهم فيها 17 مواطنا كويتيا، بمدد متفاوتة بين سنتين وثلاث سنوات وأربعة أشهر وتغريم متهمين 5000 دينار (16600 دولار)، وفقًا لحساب "أمن ومحاكم" الكويتي المحلي.





ويعود تاريخ الحادثة إلى منتصف عام 2019، حيث تم ضبط متهمين أحدهما عسكري في الحرس الوطني بعد فقدان أسلحة من الحرس الوطني، ليتبين قيام المتهمين بسرقتها بقصد بيعها والاتجار بها.





وبدأت محكمة الجنايات أولى جلساتها في القضية في سبتمبر 2019، بعد نحو شهرين من التحقيق مع المتهمين وإخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية وهم مواطنون اشتروا هذه الأسلحة، حسبما ذكرت شبكة "إرم نيوز".















